Молчащая о войне Жанна Бадоева продолжает работать на россиян: "Деньги гребет" (фото)

Бывшая звезда шоу "Орел и решка" продалась главному пропагандистскому каналу

Когда-то любимица украинцев, телеведущая популярного шоу "Орел и решка" Жанна Бадоева, несмотря на обстрелы россиянами ее родного Киева, продолжает умалчивать о войне. Предательница никак не отреагировала на то, что произошло в понедельник, 10 октября. А теперь еще стало известно, что ее программа "Жизнь других" возвращается на Первый канал — один из главных пропагандистских каналов рф.

Об этом стало известно из поста в Инстаграме самой Бадоевой, а также российских Telegram-каналов. То есть, пока украинцев, благодаря которым она обрела широкую популярность, убивают российские оккупанты, телеведущая спокойно развлекает россиян.

Жанна Бадоева продалась главному пропагандистскому каналу рф

Интересно, что сами россияне в комментариях к посту Бадоевой пишут, что ведущая "гребет деньги в россии", при этом она не попала в список запрещенных в Украине артистов.

Напомним, что еще в январе Бадоева снялась в российской новогодней передаче вместе с артистами-путинистами. "Уже три года мы встречаемся с вами в Новый год в эфире Первого", — подчеркнула тогда телеведущая.

А вот ее бывший муж, украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев после событий 24 февраля сразу заявил, что больше никогда не согласиться сотрудничать с россиянами. "Моя позиция проста и ясна. Для меня сейчас не существует возможности смотреть в сторону россии. Нет, нет и нет", — четко заявил мужчина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае украинский режиссер Алан Бадоев сообщил о смерти матери.