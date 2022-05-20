У Алана Бадоева умерла мама

Украинский режиссер поделился грустной новостью в социальной сети

Знаменитый украинский режиссер, клипмейкер Алан Бадоев сообщил грустную новость — у него умерла мама Антонина Ивановна.

Об смерти близкого человека мужчина написал в Инстаграме.

"Мамуля ушла… Бадоева Антонина Ивановна. Для всех близких Тонечка. Я принимаю это и всем сердцем, спасибо за безграничную любовь, которую подарила, которой научила. Мамочка ты была сильна, смела, предана, красива и душой, и телом женщина. Твой нежный голос сейчас звучит у меня в голове", — написал Бадоев.

Режиссер опубликовал ряд архивных семейных фотографий, на которых изображена его мама в молодости, с отцом Алана Бадоева и им самим.

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Позже Бадоев разместил снимок с мамой, который был сделан в детстве.

Фото с детства - Алан Бадоев с мамой Антониной

Что известно о детстве Алана Бадоева

По национальности Алан Бадоев – осетин. Он родился 10 января 1981 года в Беслане, в Северной Осетии. Вскоре родители Бадоева переехала в Донецкую область, в Горловку, где и прошло детство будущего клипмейкера.

Известен режиссер совместной работой с популярными украинскими и зарубежными артистами. После того как российские войска вторглись в Украину 24 февраля, Алан Бадоев прямо заявил, что больше никогда не согласиться сотрудничать с россиянами.