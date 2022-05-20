Вакарчук во второй раз станет отцом: подробности

Певец не афиширует свою личную жизнь

Гражданская жена лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, который недавно дал "концерт" на ЧАЭС, Евгения Яцута беременна во второй раз.

Об этом в четверг, 19 мая, сообщило ТСН.

Журналисты ТСН заметили Яцуту в украинском павильоне на кинорынке в Каннах. У женщины виднелся кругленький живот. Евгения отказалась что-либо комментировать.

Напомним, лидер "Океан Эльзы" в 2021 году впервые стал отцом. У музыканта родился сын, которого назвали Иваном. СМИ разузнали, что гражданской женой Святослава, подарившей ему сына, является продюсер украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута. Добавим, что в 2021 году Вакарчук сообщил, что развелся с первой женой Лялей Фонаревой, с которой был 20 лет вместе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известно о новой избраннице Вакарчука. После начала полномасштабного вторжения рф Вакарчук подчеркнул, что свободу украинцев россиянам отнять не удастся.

Добавим, что голливудская актриса и звезда "Трансформеров" Меган Фокс подогрела слухи о четвертой беременности.