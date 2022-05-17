Меган Фокс беременна от Machine Gun Kelly? Актриса подогрела слухи

Актриса уже воспитывает троих деток.

Голливудская актриса и звезда "Трансформеров" Меган Фокс, которая в январе 2022-го года обручилась с рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер), подогрела слухи о четвертой беременности.

16 мая актриса со своими друзьями и возлюбленным отметила свое 36-летие в Городе Грехов — Лас Вегасе, и, увы, то в эпоху социальных сетей, практически невозможно оставить в тайне "все, что происходит в Вегасе". Так случилось и с Меган Фокс, сообщает elle.

Актриса — заядла тусовщица и любительница повеселится, однако на этой вечеринке она всю ночь совсем не употребляла алкоголь. Такое поведение, как сообщают иностранные СМИ, Меган Фокс совсем не свойственно, поэтому отказ артистки от алкоголя и приняли как признак того, что она беременна.

Отметим, что "первый звоночек" о вероятной беременности актрисы "прозвенел" во время церемонии Billboard Music Awards, возлюбленный Фокс Machine Gun Kelly во время своего выступления отметил, что свою песню он посвятил "их ещё не родившемуся ребёнку". Более того, после его речи прозвучал звук детского сердцебиения, как при УЗИ.

Меган Фокс — 35-летняя голливудская и фотомодель. Женщина уже однажды была замужем за актером Брайном Остином Грином. У них трое совместных детей. Всемирную славу актриса завоевала, исполнив главную роль в популярном блокбастере "Трансформеры".

Machine Gun Kelly или MGK — американский рэпер, настоящее имя которого Колсон Бэйкер. Бэйкеру 31 год. Он воспитывает дочь от предыдущих отношений.

Как сообщал "Телеграф" ранее Меган Фокс появилась на публике в прозрачном платье и произвела фурор.