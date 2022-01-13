Меган Фокс выходит замуж: видео предложения

Machine Gun Kelly подарил Меган Фокс роскошное кольцо с изумрудом.

Голливудская актриса и звезда "Трансформеров" Меган Фокс обручилась с рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер). Певец, который ранее называл отношения с Фокс "путем в преисподнюю", сделал девушке предложение. Знаменитости вместе уже полтора года.

Трогательное видео опубликовала сама актриса у себя в Инстаграм.

В ролике Колсон опускается перед Меган на одно колено и вручает ей кольцо. Артистка опускается рядом с ним, а в конце видео они нежно целуются.

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"Каким-то образом, полтора года спустя, пройдя вместе через ад и посмеявшись вместе больше, чем я когда-либо могла себе представить, он попросил меня выйти за него замуж. И точно так же, как в каждой жизни до этой, и как в каждой жизни, которая последует за ней, я сказала "да", — подписала ролик Меган.

Колсон же в своем Инстаграм показал кольцо, которое он вручил актрисе. Его дизайн артист разработал сам. По словам Колсона, изумруд — это зодиакальный камень Меган Фокс, а его — бриллиант. На шипах кольца они соединяются вместе, "образуя темное сердце".

Меган Фокс — 35-летняя голливудская и фотомодель. Женщина уже однажды была замужем за актером Брайном Остином Грином. У них трое совместных детей. Всемирную славу актриса завоевала, исполнив главную роль в популярном блокбастере "Трансформеры".

Machine Gun Kelly или MGK — американский рэпер, настоящее имя которого Колсон Бэйкер. Бэйкеру 31 год. Он воспитывает дочь от предыдущих отношений.

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