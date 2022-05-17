Меган Фокс вагітна від Machine Gun Kelly? Актриса підігріла чутки

Акторка вже виховує трьох діток.

Голлівудська актриса та зірка "Трансформерів" Меган Фокс, яка в січні 2022-го року обручилась з репером Machine Gun Kelly (справжнє ім’я Колсон Бейкер), підігріла чутки про четверту вагітність.

16 травня актриса зі своїми друзями та коханим відзначила своє 36-річчя у Місті Гріхів — Лас Вегасі, і, на жаль, та в епоху соціальних мереж практично неможливо залишити в таємниці "все, що відбувається у Вегасі". Так сталося і з Меган Фокс, повідомляє elle.

Актриса — затята тусовщиця і любителька повеселитися, проте на цій вечірці всю ніч вона зовсім не вживала алкоголю. Така поведінка, як повідомляють іноземні ЗМІ, Меган Фокс зовсім не властива, тому відмову артистки від алкоголю і прийняли як ознаку того, що вона вагітна.

Зазначимо, що "перший дзвіночок" про ймовірну вагітність актриси "задзвонив" під час церемонії Billboard Music Awards, коли коханий Фокс Machine Gun Kelly під час свого виступу зазначив, що свою пісню він присвятив "їхній дитині, що ще не народилася". Щобільше, після його промови пролунав звук дитячого серцебиття, як за УЗД.

Меган Фокс — 35-річна голлівудська та фотомодель. Жінка вже одного разу була одружена з актором Брайном Остіном Гріном. Вони мають троє спільних дітей. Всесвітню славу актриса здобула, виконавши головну роль у популярному блокбастері "Трансформери".

Machine Gun Kelly або MGK — американський репер, справжнє ім’я якого Колсон Бейкер. Бейкер 31 рік. Він виховує доньку від попередніх стосунків.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Меган Фокс з’явилася на публіці в прозорій сукні і викликала фурор.