Меган Фокс виходить заміж: відео пропозиції

Machine Gun Kelly подарував Меган Фокс розкішне кільце зі смарагдом.

Голлівудська акторка та зірка "Трансформерів" Меган Фокс виходить заміж за репера Machine Gun Kelly (справжнє ім’я Колсон Бейкер). Співак, який раніше називав стосунки з Фоксом "шляхом у пекло", зробив дівчині пропозицію. Знаменитості разом уже півтора роки.

Зворушливе відео опублікувала сама актриса у себе в Інстаграм.

У ролику Колсон опускається перед Меган на одне коліно і вручає їй обручку. Артистка опускається поруч із ним, а наприкінці відео вони ніжно цілуються.

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"Якимось чином, через півтора роки, пройшовши разом через пекло і посміявшись разом більше, ніж я коли-небудь могла собі уявити, він попросив мене вийти за нього заміж. І так само, як у кожному житті до цього, і як у кожному житті, яке піде за нею, я сказала "так", — підписала ролик Меган.

Колсон у своєму Інстаграм показав кільце, яке він вручив актрисі. Його дизайн артист розробив сам. За словами Колсона, смарагд – це зодіакальний камінь Меган Фокс, а його – діамант. На шипах кільця вони з’єднуються разом, утворюючи темне серце.

Меган Фокс — 35-річна голлівудська та фотомодель. Жінка вже одного разу була одружена з актором Брайном Остіном Гріном. Вони мають троє спільних дітей. Всесвітню славу актриса здобула, виконавши головну роль у популярному блокбастері "Трансформери".

Machine Gun Kelly або MGK — американський репер, справжнє ім’я якого Колсон Бейкер. Бейкер 31 рік. Він виховує доньку від попередніх стосунків.

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