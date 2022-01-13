Зірка "Аквамена" та "Ігри престолів" знову холостяк: Джейсон Момоа розлучається з дружиною

Актор сам оголосив про розлучення на своїй сторінці у соцмережі.

Зірка фільмів "Аквамен" та "Дюна", культового серіалу "Гра престолів", один із найсексуальніших чоловіків у Голлівуді Джейсон Момоа знову вільний. 42-річний актор і його 54-річна дружина Ліза Боне вирішили розійтися через 16 років стосунків.

Про їхнє рішення стало відомо з поста Момоа на його особистій сторінці в Інстаграм.

" Ми звільняємо один одного, щоб бути тими, ким ми тільки вчимося бути" — написав актор, зазначивши, що кохання між ними "продовжується".

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Нагадаємо, що у вересні 2021 року розлучилася ще одна зіркова пара — винахідник і бізнесмен Ілон Маск вирішив розійтися зі своєю подругою, співачкою Граймс ( наст. ім’я Клер Буше) через три роки стосунків. Зазначимо, що за цей час дівчина народила бізнесменові сина, якого назвали унікальним ім’ям X A-12.