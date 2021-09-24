"Любов живе 3 роки": Ілон Маск розійшовся з Клер Буше

Вони зберегли дружні стосунки.

Винахідник і бізнесмен Ілон Маск, який недавно зустрічався з нащадками українського ракетобудівника Сергія Корольова, вирішив розійтися з цивільною дружиною Клер Буше після трьох років стосунків. З канадською співачкою з псевдонімом Граймс вони зустрічалися з 2018 року. Разом стали батьками дитини з унікальним ім’ям X Æ A-12.

Про розставання пари повідомили ЗМІ.

Вони розійшлися через стосунки на відстані, за словами Маска "половинного поділу". Маск живе в Техасі, тоді як Граймс — в Каліфорнії, в Лос-Анжелесі.

При цьому він розповів, що на добрі відносини в парі це не вплинуло і вони продовжать спільне виховання однорічного сина. "Вона зараз зі мною, а малюк Ікс спить в сусідній кімнаті" — прокоментував Маск розставання виданню Page Six.

У Маска непроста історія особистого життя. З Граймс відносини зареєстровані не були. Перший шлюб — з 2000 по 2008 з Джастін Вілсон. У пари п’ятеро дітей. З Таулою Райлі Маск сходився двічі: з 2010 по 2012 і з 2013 по 2016. У свій час його пов’язували особисті відносини з Ембер Херд.

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