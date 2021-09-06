Ілон Маск зустрівся з членами родини українського вченого-ракетобудівника Сергія Корольова (фото)

Онука та правнука Корольова приїхали на зустріч з Маском на його запрошення

Андрій та Павло Корольови, онук та правнук відомого українського вченого у галузі ракетобудування та космонавтики Сергія Корольова, зустрілися з винахідником Ілоном Маском.

Про це ввечері у неділю, 5 вересня, повідомив Національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова у Facebook.

Відомо, що зустріч відбулася 3 вересня у США. Як написав онук Корольова, вони приїхали до Ілона Маска за особистим запрошенням, мали змогу майже годину поспілкуватися із засновником SpaceX та навіть побачити компанію зсередини.

Крім того, нащадкам Корольова показали як складають двигуни, ракети та навіть CrewDragon (відомі багаторазові космічні кораблі, які виготовляє компанія SpaceX).

"Продовжуйте рухати світ вперед, містере Маску!" — побажав Андрій Корольов.

Андрій та Павло Корольови разом з Ілоном Маском

Сергій Павлович Корольов — український вчений, який здійснив прорив у галузі ракетобудування та космонавтики. Його по праву вважають основоположником практичної космонавтики. Корольов був очільником практичної програми СРСР, за його керівництва вперше запустили міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі. Крім того, Корольов контролював перший політ людини та вихід людини в космос.

— український вчений, який здійснив прорив у галузі ракетобудування та космонавтики. Його по праву вважають основоположником практичної космонавтики. Корольов був очільником практичної програми СРСР, за його керівництва вперше запустили міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі. Крім того, Корольов контролював перший політ людини та вихід людини в космос. Ілон Маск — інженер, винахідник, засновник відомих у світі компаній — SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company, Tesla. Входить у список 100 найбагатших IT-мільярдерів світу за версією Forbes та вважається одним з найбагатших чоловіків у світі.

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