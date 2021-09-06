Илон Маск встретился с членами семьи украинского ученого-ракетостроителя Сергея Королева (фото)

Внук и правнук Королева приехали на встречу с Маском на его приглашение

Андрей и Павел Королевы, внук и правнук известного украинского ученого в области ракетостроения и космонавтики Сергея Королева, встретились с изобретателем Илоном Маском.

Об этом вечером в воскресенье, 5 сентября, сообщил Национальный музей космонавтики имени Сергея Павловича Королева в Facebook.

Известно, что встреча состоялась 3 сентября в США. Как написал внук Королева, они приехали к Илону Маску по его личному приглашению, имели возможность почти час пообщаться с основателем SpaceX и даже увидеть компанию изнутри.

Кроме того, потомкам Королева показали как составляют двигатели, ракеты и даже CrewDragon (известные многократные космические корабли, которые производит компания SpaceX).

"Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!" — пожелал Андрей Королев.

Андрей и Павел Королевы вместе с Илоном Маском

Сергей Павлович Королев — украинский ученый, совершивший прорыв в области ракетостроения и космонавтики. Его по праву считают основоположником практической космонавтики. Королев был руководителем практической программы СССР, при нем впервые запустили межконтинентальную баллистическую ракету, первый искусственный спутник Земли. Кроме того, Королев контролировал первый полет человека и его выход в космос.

— украинский ученый, совершивший прорыв в области ракетостроения и космонавтики. Его по праву считают основоположником практической космонавтики. Королев был руководителем практической программы СССР, при нем впервые запустили межконтинентальную баллистическую ракету, первый искусственный спутник Земли. Кроме того, Королев контролировал первый полет человека и его выход в космос. Илон Маск — инженер, изобретатель, основатель известных в мире компаний SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company, Tesla. Входит в список 100 самых богатых IT-миллиардеров мира по версии Forbes и считается одним из самых богатых людей в мире.

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