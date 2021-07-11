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Ілон Маск продав всю нерухомість і живе в будинку за $50 тисяч: як виглядає його житло

Ілон Маск продав всю нерухомість і живе в будинку за $50 тисяч: як виглядає його житло
20:14 Сьогодні Телеграф

Ілон Маск може бути одним з найбагатших людей в світі, але він не живе на широку ногу.

Стаття на сайті "New York Post" відкриває таємницю цієї сторони життя всесвітньо відомої особистості. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Після продажу більшої частини свого портфеля нерухомості в минулому році і виставлення на продаж своєї останньої власності на початку цього місяця, щоб зосередитися на своїй місії на Марс, генеральний директор "Tesla" і "SpaceX" сприймає фразу "Живіть скромніше" буквально.

Маск, якому в червні виповнилося 50 років, повідомив в твіттері, що зараз він живе в скромному будинку на стартовому майданчику в Бока-Чіка, штат Техас.

"Моє основне місце проживання - це будинок буквально за 50 тис доларів в Бока-Чіка/Старбейз, який я орендую у "SpaceX". Хоча, мені здається, це досить круто", - писав він на початку червня.

Ходять чутки, що підприємець, якого назвали найбагатшою людиною в світі в цьому році, живе в модульному будинку площею 375 кв футів (приблизно 35 м- прим.ред.), зробленому компанією "Boxabl", ціна якого складає 50 тис доларів. Про це повідомляється в блозі шанувальників Маска.

Крихітні будинки мають все з найнеобхіднішого: вітальню, ванну, спальню та кухню - все зі складного блоку.

Маск не відразу відповів на прохання про коментар. Співзасновник компанії Галіано Тірамані не зміг підтвердити виданню "New York Post", чи живе Маск в будинку від компанії "Boxabl", але дозволив заглянути всередину їх типового будинку.

Новаторська компанія з Лас-Вегаса, заснована Галіано і його батьком Паоло Тірамані в 2017 році, виробляє компактні будинки, які можна доставити куди завгодно.

"Паоло побудував модульний будинок ще в Коннектикуті, вирішив всі проблеми з доставкою негабаритних вантажів і придумав рішення, що згортається", - розповів Галіано кореспонденту "New York Post". "Після цього ми продовжували працювати над цим, і справи йшли все краще і краще. Коли ми почали експериментувати з новими методами виробництва і будівельними матеріалами, стало ясно, що у цього продукту величезний потенціал".

Перша модель стартапу будівельних технологій називається "Casita", але вони вже створили інші проекти, які підходять для різних сімей і відповідають індивідуальним потребам.

"Все не закінчується на "Casita", - сказав Галіано. "У нас є плани для різних модульних кімнат, які складаються і з'єднуються, і з них можна побудувати таким чином будь-яку будівлю".

У компанії з виробництва крихітних будинків є ще великі плани.

"Мета компанії - масове виробництво житла в такому масштабі і за цінами, яких раніше ніколи не було", - додав Галіано. "Ми хочемо зробити житло набагато більш доступним для всього світу".

Коли його запитали, що він думає про Маска, що живе в його творінні, Галіано сказав, що не може коментувати це питання.

Але, схоже, що все ж у компанії "Boxabl" є резиденції на території Старбейз в Техасі.

Маск почав позбуватися свого портфелю нерухомості минулого літа після того, як повідомив, що відмовиться від всіх матеріальних активів, щоб зосередитися на своїй місії на Марс.

"Я продаю майже все матеріальне майно. У мене не буде вдома", - написав він у Твіттері в травні 2020 року.

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Илон Маск, модульні дома, життя зірок.
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