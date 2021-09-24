"Любовь живет 3 года": Илон Маск расстался с Клэр Буше
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Они сохранили дружеские отношения.
Изобретатель и бизнесмен Илон Маск, который недавно встречался с потомками украинского ракетостроителя Сергея Королева, решил разойтись с гражданской женой Клэр Буше после трех лет отношений. С канадской певицей с псевдонимом Граймс они встречались с 2018 года. Вместе стали родителями ребенка с уникальным именем X Æ A-12.
Про расставание пары сообщили СМИ.
Они разошлись из-за отношений на расстоянии, по словам Маска "половинного разделения". Маск живет в Техасе, тогда как Граймс — в Калифорнии, в Лос-Анжелесе.
При этом он рассказал, что на добрые отношения в паре это не повлияло и они продолжат совместное воспитание годовалого сына. "Она сейчас со мной, а малыш Икс спит в соседней комнате" — прокомментировал Маск расставание изданию Page Six.
У Маска непростая история личной жизни. С Граймс отношения зарегистрированы не были. Первый брак — с 2000 по 2008 с Джастин Уилсон. У пары пятеро детей. С Таулой Райли Маск сходился дважды: с 2010 по 2012 и с 2013 по 2016. Одно время его связывали личные отношения с Эмбер Херд.
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