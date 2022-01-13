Укр

Звезда "Аквамена" и "Игры престолов" снова холостяк: Джейсон Момоа разводится с женой

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Джейсон Момоа расстался с женой Новость обновлена 13 января 2022, 09:33
Джейсон Момоа расстался с женой

Актер сам объявил о разводе на своей странице в соцсети.

Звезда фильмов "Аквамен" и "Дюна", культового сериала "Игра престолов", один из самых сексуальных мужчин в Голливуде Джейсон Момоа снова свободен. 42-летний актер и его 54-летняя супруга Лиза Боне приняли решение разойтись спустя 16 лет отношений.

Об их решении стало известно из поста Момоа на его личной странице в Инстаграм.

"Мы освобождаем друг друга, чтобы быть теми, кем мы только учимся быть" — написал актер, отметив, что любовь между ними "продолжается".

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Напомним, что в сентябре 2021 года рассталась еще одна звездная пара — изобретатель и бизнесмен Илон Маск решил разойтись со своей подругой, певицей Граймс (наст. имя Клэр Буше) спустя три года отношений. Отметим, что за это время девушка родила бизнесмену сына, которого назвали уникальным именем X Æ A-12.

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