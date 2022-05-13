"Первое в истории подобное выступление": Вакарчук дал "концерт" на ЧАЭС

На Чернобыльской электростанции прозвучала песня "Все буде добре" в живом исполнении.

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук съездил на побывавшую под российской оккупацией Чернобыльскую АЭС и выступил там перед персоналом.

Об этом он сообщил в своем Фейсбук.

"Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции", — написал он.

Также Вакарчук отметил, что на ЧАЭС работают невероятные люди и похвалил их за смелость и преданность своему делу.

На прикрепленном к сообщению видео видно, что он сыграл для персонала один из своих хитов "Все буде добре".

Как сообщалось ранее, территория Чернобыльской АЭС была захвачена в первый день начала вторжения. А 30 марта стало известно, что россияне начали выводить войска оттуда, попутно воруя все, что плохо лежало.

По данным сотрудников ЧАЭС, оккупанты прибыли к станции через Рыжий лес без средств индивидуальной защиты.

По словам экспертов, за сутки нахождения в Рыжем лесу можно получить годовую дозу радиации, а потому существует немалая вероятность, что теперь зараженные российские солдаты могут представлять опасность для других.