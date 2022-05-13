"Первое в истории подобное выступление": Вакарчук дал "концерт" на ЧАЭС
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На Чернобыльской электростанции прозвучала песня "Все буде добре" в живом исполнении.
Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук съездил на побывавшую под российской оккупацией Чернобыльскую АЭС и выступил там перед персоналом.
Об этом он сообщил в своем Фейсбук.
"Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции", — написал он.
Также Вакарчук отметил, что на ЧАЭС работают невероятные люди и похвалил их за смелость и преданность своему делу.
На прикрепленном к сообщению видео видно, что он сыграл для персонала один из своих хитов "Все буде добре".
Как сообщалось ранее, территория Чернобыльской АЭС была захвачена в первый день начала вторжения. А 30 марта стало известно, что россияне начали выводить войска оттуда, попутно воруя все, что плохо лежало.
По данным сотрудников ЧАЭС, оккупанты прибыли к станции через Рыжий лес без средств индивидуальной защиты.
По словам экспертов, за сутки нахождения в Рыжем лесу можно получить годовую дозу радиации, а потому существует немалая вероятность, что теперь зараженные российские солдаты могут представлять опасность для других.