Вакарчук вдруге стане батьком: подробиці

Співак не афішує своє особисте життя

Цивільна дружина лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, який нещодавно дав "концерт" на ЧАЕС, Євгенія Яцута вагітна вдруге.

Про це у четвер, 19 травня, повідомило ТСН.

Журналісти ТСН помітили Яцуту в українському павільйоні на кіноринку у Каннах. У жінки виднівся кругленький живіт. Євгенія відмовилася будь-що коментувати.

Нагадаємо, лідер "Океан Ельзи" у 2021 році вперше став батьком. У музиканта народився син, якого назвали Іваном. ЗМІ дізнались, що цивільною дружиною Святослава, яка подарувала йому сина, є продюсер українського продакшену Radioaktive Film Євгенія Яцута. Додамо, що у 2021 році Вакарчук повідомив, що розлучився з першою дружиною Лялею Фонаревою, з якою був 20 років разом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомо про нову обраницю Вакарчука. Після початку повномасштабного вторгнення росії Вакарчук підкреслив, що свободу українців росіянам відібрати не вдасться.

Додамо, що голлівудська актриса та зірка "Трансформерів" Меган Фокс підігріла чутки про четверту вагітність.