Рус

"Росіяни заплатять за це": Вакарчук потужно звернувся до українців із розбомбленої площі у Харкові (відео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
59
Святослав Вакарчук у Харкові
Святослав Вакарчук у Харкові

Вакарчук підкреслив, що свободу українців росіянам відібрати не вдасться

Лідер гурту "Океан Ельзи" записав потужне звернення до українців із площі Свободи у Харкові, у яку вчора влучила російська ракета.

"Ми в центрі українського Харкова на розбомбленій площі Свободи. Вони можуть кидати бомби на наші площі, але вони ніколи не розбомблять наш дух і нашу свободу. Україна переможе. Ми обов’язково відстоїмо кожен сантиметр нашої землі та росіяни заплатять за те, що прийшли на наші мирні землі вбивати наших людей. Слава Україні! Героям Слава!", — сказав Вакарчук у зверненні.

Раніше повідомлялося, що 2 березня російські війська завдали нового потужного авіаудару завдано по центру Харкова. Від обстрілу сильно постраждала будівля, в якій знаходиться соціологічний факультет ХНУ ім. Каразіна. Також прильоти викликали пожежі в різних житлових будинках, існує серйозна небезпека значної шкоди. Поки повідомляється про трьох постраждалих в результаті авіаудару російської армії. Загиблих наразі не виявлено.

Теги:
#Харків #Війна #Вакарчук #Святослав Вакарчук
Дві українські області очолили військові: кого та куди призначив Зеленський
Політика
Дві українські області очолили військові: кого та куди призначив Зеленський
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дві українські області очолили військові: кого та куди призначив Зеленський
Дві українські області очолили військові: кого та куди призначив Зеленський
Дата публікації
Категорія
Енергодар
Місцеві жителі в Енергодарі стали стіною та не пускають окупантів до АЕС: відео
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський закликає і далі єднатися
На це немає жодних людських причин: Зеленський відреагував на розстріли мирних українців
Дата публікації
Категорія
Харків зараз у руїнах
Новий потужний авіаудар нанесений по центру Харкова: куди потрапили, відео
Дата публікації
Категорія
Війна Росії проти України триває вже тиждень
Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені і мстяться, бомбардуючи міста України (оновлюється)