"Росіяни заплатять за це": Вакарчук потужно звернувся до українців із розбомбленої площі у Харкові (відео)

Вакарчук підкреслив, що свободу українців росіянам відібрати не вдасться

Лідер гурту "Океан Ельзи" записав потужне звернення до українців із площі Свободи у Харкові, у яку вчора влучила російська ракета.

"Ми в центрі українського Харкова на розбомбленій площі Свободи. Вони можуть кидати бомби на наші площі, але вони ніколи не розбомблять наш дух і нашу свободу. Україна переможе. Ми обов’язково відстоїмо кожен сантиметр нашої землі та росіяни заплатять за те, що прийшли на наші мирні землі вбивати наших людей. Слава Україні! Героям Слава!", — сказав Вакарчук у зверненні.

Раніше повідомлялося, що 2 березня російські війська завдали нового потужного авіаудару завдано по центру Харкова. Від обстрілу сильно постраждала будівля, в якій знаходиться соціологічний факультет ХНУ ім. Каразіна. Також прильоти викликали пожежі в різних житлових будинках, існує серйозна небезпека значної шкоди. Поки повідомляється про трьох постраждалих в результаті авіаудару російської армії. Загиблих наразі не виявлено.