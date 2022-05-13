"Перший в історії такий виступ": Вакарчук дав "концерт" на ЧАЕС

На Чорнобильській електростанції прозвучала пісня "Все буде добре" у живому виконанні.

Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук з’їздив на Чорнобильську АЕС, що побувала під російською окупацією, і виступив там перед персоналом.

Про це він повідомив у своєму Фейсбуку.

"Здається, це перший в історії музичний виступ на Чорнобильській атомній станції", — написав він.

Також Вакарчук зазначив, що на ЧАЕС працюють неймовірні люди та похвалив їх за сміливість та відданість своїй справі.

На прикріпленому до повідомлення відео видно, що він зіграв для персоналу один зі своїх хітів "Все буде добре".

Як повідомлялося раніше, територію Чорнобильської АЕС було захоплено в перший день початку вторгнення. А 30 березня стало відомо, що росіяни почали виводити війська звідти, принагідно крадучи все, що погано лежало.

За даними співробітників ЧАЕС, окупанти прибули до станції через Рудий ліс без засобів індивідуального захисту.

За словами експертів, за добу перебування в Рудому лісі можна отримати річну дозу радіації, а тому існує чимала ймовірність, що тепер заражені російські солдати можуть становити небезпеку для інших.