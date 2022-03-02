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"Россияне заплатят за это": Вакарчук мощно обратился к украинцам с разбомбленной площади в Харькове (видео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Святослав Вакарчук Новость обновлена 02 марта 2022, 13:03
Святослав Вакарчук

Вакарчук подчеркнул, что свободу украинцев россиянам отнять не удастся

Лидер группы "Океан Эльзы" записал мощное обращение к украинцам с площади Свободы в Харькове, в которую вчера попала российская ракета.

"Мы в центре украинского Харькова на разбомбленной площади Свободы. Они могут кидать бомбы на наши площади, но они никогда не разбомбят наш дух и нашу свободу. Украина победит. Мы обязательно отстоим каждый сантиметр нашей земли и россияне заплатят за то, что пришли на наши мирные земли убивать наших людей. Слава Украине! Героям Слава!", — сказал Вакарчук в обращении.

Ранее сообщалось, что 2 марта российские войска нанесли новый мощный авиаудар нанесен по центру Харькова. От обстрелов сильно пострадало здание, в котором находится социологический факультет ХНУ им. Каразина. Оно находится напротив от областного управления полиции.Также прилеты вызвали пожары в различных жилых домах, существует серьезная опасность значительного урона.Пока сообщается о трех пострадавших в результате авиаудара российской армии. Погибших пока не обнаружено.

Теги:
#Харьков #Война #Вакарчук #Святослав Вакарчук
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