"Россияне заплатят за это": Вакарчук мощно обратился к украинцам с разбомбленной площади в Харькове (видео)

Вакарчук подчеркнул, что свободу украинцев россиянам отнять не удастся

Лидер группы "Океан Эльзы" записал мощное обращение к украинцам с площади Свободы в Харькове, в которую вчера попала российская ракета.

"Мы в центре украинского Харькова на разбомбленной площади Свободы. Они могут кидать бомбы на наши площади, но они никогда не разбомбят наш дух и нашу свободу. Украина победит. Мы обязательно отстоим каждый сантиметр нашей земли и россияне заплатят за то, что пришли на наши мирные земли убивать наших людей. Слава Украине! Героям Слава!", — сказал Вакарчук в обращении.

Ранее сообщалось, что 2 марта российские войска нанесли новый мощный авиаудар нанесен по центру Харькова. От обстрелов сильно пострадало здание, в котором находится социологический факультет ХНУ им. Каразина. Оно находится напротив от областного управления полиции.Также прилеты вызвали пожары в различных жилых домах, существует серьезная опасность значительного урона.Пока сообщается о трех пострадавших в результате авиаудара российской армии. Погибших пока не обнаружено.