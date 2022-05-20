У Алана Бадоєва померла мати
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Український режисер поділився сумною новиною у соціальній мережі
Знаменитий український режисер, кліпмейкер Алан Бадоєв повідомив сумну новину — у нього померла мама Антоніна Іванівна.
Про смерть близької людини чоловік написав в Інстаграмі.
"Мамуля пішла… Бадоєва Антоніна Іванівна. Для всіх близьких Тонечка. Я приймаю це і всім серцем, дякую за безмежне кохання, яке подарувала, якому навчила. Мамочка ти була сильна, смілива, віддана, вродлива і душею, і тілом жінка. Твій ніжний голос зараз звучить у мене в голові", — написав Бадоєв.
Режисер опублікував ряд архівних сімейних фотографій, на яких зображено його маму в молодості, з батьком Алана Бадоєва та ним самим.
Пізніше Бадоєв розмістив знімок із мамою, який був зроблений у дитинстві.
Що відомо про дитинство Алана Бадоєва
За національністю Алан Бадоєв – осетин. Народився 10 січня 1981 року в Беслані, в Північній Осетії. Незабаром батьки Бадоєва переїхали до Донецької області, до Горлівки, де й пройшло дитинство майбутнього кліпмейкера.
Відомий режисер спільною роботою із популярними українськими та закордонними артистами. Після того, як російські війська вдерлися в Україну 24 лютого, Алан Бадоєв прямо заявив, що більше ніколи не погодиться співпрацювати з росіянами.