У Алана Бадоєва померла мати

Український режисер поділився сумною новиною у соціальній мережі

Знаменитий український режисер, кліпмейкер Алан Бадоєв повідомив сумну новину — у нього померла мама Антоніна Іванівна.

Про смерть близької людини чоловік написав в Інстаграмі.

"Мамуля пішла… Бадоєва Антоніна Іванівна. Для всіх близьких Тонечка. Я приймаю це і всім серцем, дякую за безмежне кохання, яке подарувала, якому навчила. Мамочка ти була сильна, смілива, віддана, вродлива і душею, і тілом жінка. Твій ніжний голос зараз звучить у мене в голові", — написав Бадоєв.

Режисер опублікував ряд архівних сімейних фотографій, на яких зображено його маму в молодості, з батьком Алана Бадоєва та ним самим.

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Пізніше Бадоєв розмістив знімок із мамою, який був зроблений у дитинстві.

Фото з дитинства — Алан Бадоєв з мамою Антоніною

Що відомо про дитинство Алана Бадоєва

За національністю Алан Бадоєв – осетин. Народився 10 січня 1981 року в Беслані, в Північній Осетії. Незабаром батьки Бадоєва переїхали до Донецької області, до Горлівки, де й пройшло дитинство майбутнього кліпмейкера.

Відомий режисер спільною роботою із популярними українськими та закордонними артистами. Після того, як російські війська вдерлися в Україну 24 лютого, Алан Бадоєв прямо заявив, що більше ніколи не погодиться співпрацювати з росіянами.