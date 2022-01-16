Жанну Бадоеву "застали" с лысым россиянином: "Вам идет Дима" (фото)
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Телеведущая снялась в российской передаче
Бывшая ведущая передачи о путешествиях "Орел и Решка", которая ранее показала свою подросшую дочь от украинского режиссера и клипмейкера Алана Бадоева, похвасталась праздничным луком.
Известная телеведущая и актриса Жанна Бадоева поделилась кадром со съемок российской новогодней передачи. 45-летняя звезда, которая сейчас живет в Италии со своим третьим мужем, львовянином Василием Мельничиным, стала активней появляться на пропагандистских каналах РФ.
На днях Бадоева выложила в Инстаграме фото, где она позирует в компании российского актера и телеведущего Дмитрия Нагиева.
"Уже три года мы встречаемся с вами в Новый год в эфире Первого)) Давайте выберем мой самый удачный новогодний образ за эти годы?", — обратилась телеведущая к своим подписчикам.
"Больше всего Вам идет Дима Нагиев", — написала одна из поклонниц Бадоевой.
Что известно о личной жизни Жанны Бадоевой
С популярным клипмейкером Аланом Бадоевым телеведущая разошлась в 2012 году после 9 лет супружеской жизни. В этом браке у пары родилась дочь Лолита. Также у Бадоевой есть старший сын Борис от первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко.
С третьим мужем, бизнесменом Василием Мельничиным, Жанна Бадоева проживает в браке с 2014 года.
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