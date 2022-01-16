Укр

Жанну Бадоеву "застали" с лысым россиянином: "Вам идет Дима" (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Экс-жена Алана Бадоева похвасталась праздничным образом Новость обновлена 16 января 2022, 10:27
Экс-жена Алана Бадоева похвасталась праздничным образом

Телеведущая снялась в российской передаче

Бывшая ведущая передачи о путешествиях "Орел и Решка", которая ранее показала свою подросшую дочь от украинского режиссера и клипмейкера Алана Бадоева, похвасталась праздничным луком.

Известная телеведущая и актриса Жанна Бадоева поделилась кадром со съемок российской новогодней передачи. 45-летняя звезда, которая сейчас живет в Италии со своим третьим мужем, львовянином Василием Мельничиным, стала активней появляться на пропагандистских каналах РФ.

На днях Бадоева выложила в Инстаграме фото, где она позирует в компании российского актера и телеведущего Дмитрия Нагиева.

"Уже три года мы встречаемся с вами в Новый год в эфире Первого)) Давайте выберем мой самый удачный новогодний образ за эти годы?", — обратилась телеведущая к своим подписчикам.

Жанна Бадоева во время съемок новогодней передачи в России
Жанна Бадоева во время съемок новогодней передачи в России

"Больше всего Вам идет Дима Нагиев", — написала одна из поклонниц Бадоевой.

Что известно о личной жизни Жанны Бадоевой

С популярным клипмейкером Аланом Бадоевым телеведущая разошлась в 2012 году после 9 лет супружеской жизни. В этом браке у пары родилась дочь Лолита. Также у Бадоевой есть старший сын Борис от первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко.

С третьим мужем, бизнесменом Василием Мельничиным, Жанна Бадоева проживает в браке с 2014 года.

Жанна Бадоева с Василием Мельничиним
Жанна Бадоева с Василием Мельничиним

Ранее "Телеграф" сообщал, что из Москвы в Украину сбежал известный стендапер Слава Комиссаренко. Комик заявил, что его хочет похитить белорусское КГБ.

Теги:
#Дмитрий Нагиев #Жанна Бадоева
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