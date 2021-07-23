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Жанна Бадоева показала редкое фото с мужем Василием и поразмышляла об отношениях

Жанна Бадоева показала редкое фото с мужем Василием и поразмышляла об отношениях
Обновлено 09:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram Жанны Бадоевой

Известная телеведущая Жанна Бадоева, которая ранее назвала себя "далеко не красавицей", поделилась с поклонниками редким фото с третьим мужем Василием Мельничиным, с которым она проживает в браке с 2014 года.

Новый снимок бывшая жена украинского клипмейкера Алана Бадоева разместила на своей официальной странице в Инстаграме.

45-летняя телеведущая задалась вопросом о роли каждого человека в отношениях - быть "второй половинкой" или все же целостной личностью.

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"Часто вижу, как люди пишут друг другу: "ты - моя половинка", "не могу без тебя жить", "без тебя нет меня" и тд. Но не задумывались ли вы, что каждый из нас должен сам по себе ощущать себя целостным , что наша жизнь не должна зависеть от какого-то конкретного человека. Думаю, что поймав это состояние, только в этом моменте, когда оба понимают, что они полноценны, можно быть и стать счастливыми, как вместе, так и по отдельности?! Что думаете?", - спросила Бадоева у своих фолловеров, которых у нее насчитывается более 1,8 миллионов.

Жанна Бадоева с мужем

"Согласна, все так и есть!!!! Но, вместе веселей быть самодостаточными и целостными", "Согласна. Правильная мысль "Я могу жить без тебя, но я хочу жить с тобой"", "В наше время надо по любому быть вдвоём... И не из за какой то там любви, а потому что на две зарплаты легче прожить", - пошутили в комментариях подписчики.

Напомним, что с Аланом Бадоевым телеведущая разошлась в 2012 году после девяти лет супружеской жизни. В этом браке у пары родилась дочь Лолита, фото с которой Жанна поделилась совсем недавно. Также у Бадоевой есть старший сын Борис от первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко.

Ранее Жанна Бадоева рассказала, общается ли с Аланом Бадоевым сейчас.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Жанна Бадоева, Василий Мельничин.
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