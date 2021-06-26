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Жанна Бадоева показала подросшую дочь от бывшего мужа Алана: "Моя" (фото)

Жанна Бадоева показала подросшую дочь от бывшего мужа Алана: "Моя" (фото)
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram Жанны Бадоевой

Известная телеведущая Жанна Бадоева, которая недавно рассказала, что любит себя со всеми недостатками и "безобразиями", посетила с семьей в Верону, Италия.

Прилетев в старый город, Жанна с мужем Василием Мельничиным и дочерью от второго брака с украинским клипмейкером Аланом Бадоевым - Лолитой, отправились на оперу Пьетро Масканьи "Сельская честь".

"После Америки (Хьюстона) попасть в Верону, как на другую планету. Праздник моментальный и прямо захлебываешься от восторга и красоты, вкусной еды.... а кофе! Опера Масканьи "сельская честь" тоже оставила неизгладимое впечатление", - поделилась восторгом экс-ведущая программы "Орел и решка".

Напомним, что у Жанны Бадоевой также есть старший сын Борис, которого телеведущая родила в первом браке с Игорем Кураченко. С 2013 года Бадоева вместе с детьми живет в Италии.

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Ранее телеведущая призналась, общается ли со своим бывшим мужем Аланом Бадоевым.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 415

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Алан Бадоев, Жанна Бадоева, Лолита Бадоева.
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