"Надоели эти типичные красотки": Жанна Бадоева высказалась о своей внешности

Известная телеведущая Жанна Бадоева, которая разоткровенничалась о своем бывшем муже Алане Бадоеве, поделилась мыслями по отношению к своей внешности.
О любви к себе Бадоева рассказала на своей странице в соцсети Инстаграм.
"Я знаю, что далеко не красавица и очень далека от идеала, но я люблю себя... иногда меньше, но почти всегда да... со всеми недостатками и "безобразиями"", - признала 45-летняя ведущая.
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Подписчики отметили, что Жанна выглядит красиво и стильно, а ее харизматичность всегда привлекает внимание.
Ранее Жанна Бадоева рассказала "Телеграфу" о своей страсти к путешествиям, личной жизни, коронавирусе и телешоу.