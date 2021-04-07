"Надоели эти типичные красотки": Жанна Бадоева высказалась о своей внешности

Известная телеведущая Жанна Бадоева, которая разоткровенничалась о своем бывшем муже Алане Бадоеве, поделилась мыслями по отношению к своей внешности.

О любви к себе Бадоева рассказала на своей странице в соцсети Инстаграм.

"Я знаю, что далеко не красавица и очень далека от идеала, но я люблю себя... иногда меньше, но почти всегда да... со всеми недостатками и "безобразиями"", - признала 45-летняя ведущая.

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Подписчики отметили, что Жанна выглядит красиво и стильно, а ее харизматичность всегда привлекает внимание.

Ранее Жанна Бадоева рассказала "Телеграфу" о своей страсти к путешествиям, личной жизни, коронавирусе и телешоу.