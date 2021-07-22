Одномесячный сын Виктора Павлика показал всем "средний палец" (фото)

Народный артист Украины Виктор Павлик, который в четвертый раз стал отцом в июне 2021 года, впервые поделился в соцсети совместным фото с одномесячным сыном Михаилом, которого для 55-летнего исполнителя родила молодая супруга, 27-летняя Екатерина Репяхова.

Малыш, который, по словам Екатерины, больше похож на ее мужа, умилил и, одновременно, позабавил своим изображением из-за среднего пальца, который якобы указывает в объектив камеры (спасибо большое правильному ракурсу).

"Буковель. Сын познает новое", - подписал фото Павлик.

"Как это мило", "Ну то красавцы", "И показывает всем средний пальчик", - отметили поклонники артиста в комментариях.

Напомним, что ранее Екатерина Репяхова показала, как Виктор Павлик меняет памперсы своему младшему сыну.

А недавно девушка поделилась успехами одномесячного Михаила.