"Мы абсолютно счастливы": молодая супруга Виктора Павлика умилила сеть фото с мужем

Юная супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова 15 июня родила своего первенца. Девушка подарила своему мужу сына, которого назвали Михаил.

На своей странице в Инстаграм девушка активно делится со своими подписчиками подробностями материнства. Екатерина рассказывает и показывает, как растет их малыш. 28 июня на своей странице в соцсети опубликовала милый снимок со своим супругом, который был сделан во время выписки из роддома.

"Мы родители уже почти 2 недели. Наш новый этап жизни. Мы абсолютно счастливы" - подписала снимок Репяхова.

А в сторис показала, как Виктор Франкович обращается с новорожденным малышом. С какой нежностью и трепетом он относится к их совместному ребенку.

Ранее, "Телеграф" писал, что оказалось, что фамилия Павлик - это сценический псевдоним мужа Репяховой.