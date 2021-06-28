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"Мы абсолютно счастливы": молодая супруга Виктора Павлика умилила сеть фото с мужем

"Мы абсолютно счастливы": молодая супруга Виктора Павлика умилила сеть фото с мужем
Обновлено 19:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Юная супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова 15 июня родила своего первенца. Девушка подарила своему мужу сына, которого назвали Михаил.

На своей странице в Инстаграм девушка активно делится со своими подписчиками подробностями материнства. Екатерина рассказывает и показывает, как растет их малыш. 28 июня на своей странице в соцсети опубликовала милый снимок со своим супругом, который был сделан во время выписки из роддома. 

"Мы родители уже почти 2 недели. Наш новый этап жизни. Мы абсолютно счастливы" - подписала снимок Репяхова. 

А в сторис показала, как Виктор Франкович обращается с новорожденным малышом. С какой нежностью и трепетом он относится к их совместному ребенку. 

Ранее, "Телеграф" писал, что оказалось, что фамилия Павлик - это сценический псевдоним мужа Репяховой. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 198

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Виктор Павлик, Певец, Екатерина Репьяхова.
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