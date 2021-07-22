Игорь Пустовит раскрыл, как будет "делить" детей с Сашей Бо

Известная бывшая инста-пара Украины разводится после пяти лет супружеской жизни. Блогеры из Ивано-Франковска Саша Бо и Игорь Пустовит всегда позиционировали себя как счастливая семья, но, по словам мужчины, решение к разводу было взвешенным и оно назревало годами.

Напомним, что пара теперь живет отдельно, но это не мешает им обоим воспитывать своих двух сыновей: 5-летнего Даниила и 3-летнего Евгения.

Игорь рассказал, что они с Александрой пока договариваются на словах, с кем и сколько времени будут проводить мальчики, пока идет бракоразводный процесс.

"Ну мы же взрослые люди и понимаем, что нашим детям нужны и мама, и отец, поэтому сейчас договариваемся на словах, к концу месяца дети будут у меня, но также ее адвокаты готовят договора, по которым мы все согласуем и всякие случаи в будущем, и суд нас должен развести максимально быстро и легко по этим договорам, то есть по соглашению двух сторон", - поделился с подписчиками в сториз Инстаграма мужчина.

Ранее блогер порассуждал, стоит ли оставаться вместе мужу и жене только ради детей.

Напомним, что Саша Бо является первым украиноязычным блогером, которой удалось собрать миллионную аудиторию в Инстаграме. Экс-возлюбленные рекламируют средства по уходу за собой и другие вещи, а также делятся с подписчиками фото и видео своих детей.