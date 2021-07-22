Скачать
Четверг, 22.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
"Шоб вы так жили": у одесситки-пенсионерки украли $100 тыс.
"Шоб вы так жили": у одесситки-пенсионерки украли $100 тыс.
США и Германия заключили сделку по "Северному потоку-2": что об этом пишут в западных СМИ
США и Германия заключили сделку по "Северному потоку-2": что об этом пишут в западных СМИ
Итоги дня 22 июля: протест Киева против соглашения по "Северному потоку-2", жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ и обострение на Донбассе
Итоги дня 22 июля: протест Киева против соглашения по "Северному потоку-2", жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ и обострение на Донбассе
Жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ опаснее, чем кажется: почему у Киева могут быть проблемы из-за суда
Жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ опаснее, чем кажется: почему у Киева могут быть проблемы из-за суда

Игорь Пустовит раскрыл, как будет "делить" детей с Сашей Бо

Игорь Пустовит раскрыл, как будет "делить" детей с Сашей Бо
20:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram sashaabo

Известная бывшая инста-пара Украины разводится после пяти лет супружеской жизни. Блогеры из Ивано-Франковска Саша Бо и Игорь Пустовит всегда позиционировали себя как счастливая семья, но, по словам мужчины, решение к разводу было взвешенным и оно  назревало годами.

Напомним, что пара теперь живет отдельно, но это не мешает им обоим воспитывать своих двух сыновей:  5-летнего Даниила и 3-летнего Евгения.

Игорь рассказал, что они с Александрой пока договариваются на словах, с кем и сколько времени будут проводить мальчики, пока идет бракоразводный процесс.

"А походка, как у шлюшки с GTA": Саша Бо показала, как прошла ее тренировка с приседаниями (видео)

"Ну мы же взрослые люди и понимаем, что нашим детям нужны и мама, и отец, поэтому сейчас договариваемся на словах, к концу месяца дети будут у меня, но также ее адвокаты готовят договора, по которым мы все согласуем и всякие случаи в будущем, и суд нас должен развести максимально быстро и легко по этим договорам, то есть по соглашению двух сторон", - поделился с подписчиками в сториз Инстаграма мужчина.

Игорь Пустовит и Саша Бо разводятся

Ранее блогер порассуждал, стоит ли оставаться вместе мужу и жене только ради детей.

Напомним, что Саша Бо является первым украиноязычным блогером, которой удалось собрать миллионную аудиторию в Инстаграме. Экс-возлюбленные рекламируют средства по уходу за собой и другие вещи, а также делятся с подписчиками фото и видео своих детей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 231

Все по теме:

Дети, Блогеры, Игорь Пустовит, Александра Пустовит, Саша Бо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отдохнули: известный силач проломил голову российскому министру на турбазе (фото)
02 Ценители "русского мира" начали опалу ведущей канала Медведчука за проукраинское прошлое
03 Сразу двух полковников СБУ задержали по подозрению в госизмене: журналист намекнул на их связь с Россией
04 По карману многим: выяснилось происхождение золотого унитаза в особняке топ-чина ГИБДД РФ (фото)
05 Пострадавшие есть с обеих сторон: выяснились детали вооруженной схватки в киевском метро (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В курортной Кирилловке разбушевалась погода: мощные столбы смерчей засняли на видео
В курортной Кирилловке разбушевалась погода: мощные столбы смерчей засняли на видео
Турфирмы изобрели новый вид мошенничества с поддельными ПЦР-тестами, их &quot;накрыла&quot; СБУ (фото)
Турфирмы изобрели новый вид мошенничества с поддельными ПЦР-тестами, их "накрыла" СБУ (фото)
На Шуфрича заявили в полицию за скандальное выступление на российском телеканале: подробности (видео)
На Шуфрича заявили в полицию за скандальное выступление на российском телеканале: подробности (видео)
Спин-офф G.I.Joe и украинская спортивная драма &quot;Пульс&quot;: главные кинопремьеры этой недели (видео)
Спин-офф G.I.Joe и украинская спортивная драма "Пульс": главные кинопремьеры этой недели (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь