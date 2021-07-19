"А походка, как у шлюшки с GTA": Саша Бо показала, как прошла ее тренировка с приседаниями (видео)

Известный украинский блогер Саша Бо (наст. имя Александра Пустовит) записалась на марафон для попы и теперь в поте лица отрабатывает на тренировках упражнения на бедра и ягодицы вместе с профессиональным тренером.

26-летняя мама двоих сыновей, 5-летнего Даниила и 3-летнего Евгения, показала на видео, как прошло ее первое занятие с прокачки "ореха".

"Я варенная просто. А походка опять, как у шлюшки с GTA", - рассказала о своих ощущениях Александра.

Напомним, что блогеры из Ивано-Франковска Саша Бо и Игорь Пустовит разводятся после пяти лет супружеской жизни. Александра считается первым украиноязычным блогером, которой удалось собрать миллионную аудиторию в Инстаграме. Девушка рекламирует средства по уходу за собой и другие бытовые вещи, а также делится с подписчиками фото и видео своих детей.