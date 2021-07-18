После разрыва Мишина и Эллерт отдыхают на море (фото, видео)

Новость о разрыве отношений звездной пары Ксении Мишиной и Александра Эллерта застала всех их поклонников врасплох. Актриса в своем сообщении в Инстаграме заявила, что они "больше не пара", не указав при этом конкретного человека.

Сейчас Мишина на своей странице в соцсети в сториз выкладывает фото и видео с отдыха, на котором пребывает со своим сыном Платоном и своими подругами.

"Прямо сейчас я росту, принимаю и благодарю жизнь", - написала актриса.

В то же время ее бывший избранник, победитель первого сезона "Холостячки" Александр Эллерт выкладывает в сториз Инстаграма свои курортные кадры с мест, очень похожими на локации Ксении.

Напомним, что на сообщение Мишиной о расставании с любимым человеком Эллерт отреагировал странным образом. Сценарист "Квартала 95" опубликовал скриншот с Википедии со значением слова "драма".