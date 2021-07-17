Акцент на попу: Саша Бо решилась на серьезные перемены на фоне развода (видео)

Блогер из Ивано-Франковска и мама двоих детей Александра Пустовит, более известна в сети как Саша Бо, решила прокачать свое тело.

Об этом девушка, которая разводится со своим мужем после пяти лет брака, Игорем Пустовитом, рассказала на своей странице в Инстаграме.

"Оставлю это здесь и сравню через два месяца.. потому что Саша наконец записалась на марафон, который рекламировала. Можете меня поздравить", - сообщила Александра, опубликовав видео в красивом нижнем белье розового оттенка.

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В комментариях блогер уточнила, что этот марафон нацелен на прокачку попы. Подписчики Саши написали, что она имеет красивую женственную фигуру и менять ее незачем, а также похвалили ее стремления к совершенству.

Напомним, что Александра и ее бывший возлюбленный Игорь воспитывают двух прекрасных детей - сыновей Даниила (2016) и Евгения (2018). После рождения мальчиков девушка имеет потрясающую стройную фигуру практически без изъянов. Известно, что блогер, рекламирующая средства по уходу за собой, корректировала форму своего носа и губ.