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"Совсем другая": звезда "Сватов" сменила имидж и заворожила фанатов (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Исполнительницу роли Ларисы Буханкиной не узнать Новость обновлена 15 января 2022, 15:12
Исполнительницу роли Ларисы Буханкиной не узнать

Новый год 47-летняя Олеся Железняк начала с обновления своего стиля

Российская актриса сериала "Сваты", который показали как на украинском, так и на российском телевидении, Олеся Железняк очень изменилась за последний месяц. Новый 2022 год начался для артистки с эффектного перевоплощения.

Для тех зрителей, кому полюбилась Железняк, исполнительницу роли Ларисы Буханкиной будет сложно узнать в новом амплуа — актриса стала невероятно очаровательной.

На днях известная актриса опубликовала в Инстаграме ряд фото, на которых предстала с красивым и аккуратным макияжем. Такой образ не оставил ее поклонников равнодушными.

Актриса сериала "Сваты" сменила имидж
Актриса сериала "Сваты" сменила имидж

"Леди совершенство", "Какая красавица очаровательная", "Совсем другая", "Олеся,очень Вам идет этот стиль", — пишут в комментариях подписчики 47-летней актрисы.

Что известно об Олесе Железняк

Олеся Железняк — российская актриса театра, кино и дубляжа. Украинскому зрителю наиболее известна по ролям Гали Копыловой в сериале "Моя прекрасная няня" и Ларисы Буханкиной в "Сватах".

Замужем за российским актером Спартаком Сумченко ("Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Дикари"). Супруги воспитывают четверых детей.

Олеся Железняк с мужем Спартаком Сумченко
Олеся Железняк с мужем Спартаком Сумченко

Скандалы, связанные с сериалом "Сваты"

Напомним, что популярный сериал "Сваты" с 2017 по 2019 гг. был запрещен к показу в Украине, поскольку в нем снимались российские актеры из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В 2017 году в "черный список" был внесен актер Федор Добронравов, исполнитель главной роли Ивана Будько. 14 июня 2019 года актера убрали из списка несмотря на то, что Добронравов посещал оккупированный Россией Крым и поддерживал аннексию полуострова.

В 2021 году "Сватов" перевели на украинский язык после языкового закона в Украине, принятого 16 июля 2021 года. Российские росСМИ тут же начали трубить о "недовольстве" украинцев. Спустя время "Сваты" снова заговорили на русском, из-за чего в соцсетях начал разгораться скандал. Позже сериал был показан на российском пропагандистском канале "Россия 1".

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#Сваты #Олеся Железняк
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