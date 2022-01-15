"Совсем другая": звезда "Сватов" сменила имидж и заворожила фанатов (фото)

Новый год 47-летняя Олеся Железняк начала с обновления своего стиля

Российская актриса сериала "Сваты", который показали как на украинском, так и на российском телевидении, Олеся Железняк очень изменилась за последний месяц. Новый 2022 год начался для артистки с эффектного перевоплощения.

Для тех зрителей, кому полюбилась Железняк, исполнительницу роли Ларисы Буханкиной будет сложно узнать в новом амплуа — актриса стала невероятно очаровательной.

На днях известная актриса опубликовала в Инстаграме ряд фото, на которых предстала с красивым и аккуратным макияжем. Такой образ не оставил ее поклонников равнодушными.

Актриса сериала "Сваты" сменила имидж

"Леди совершенство", "Какая красавица очаровательная", "Совсем другая", "Олеся,очень Вам идет этот стиль", — пишут в комментариях подписчики 47-летней актрисы.

Что известно об Олесе Железняк

Олеся Железняк — российская актриса театра, кино и дубляжа. Украинскому зрителю наиболее известна по ролям Гали Копыловой в сериале "Моя прекрасная няня" и Ларисы Буханкиной в "Сватах".

Замужем за российским актером Спартаком Сумченко ("Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Дикари"). Супруги воспитывают четверых детей.

Олеся Железняк с мужем Спартаком Сумченко

Скандалы, связанные с сериалом "Сваты"

Напомним, что популярный сериал "Сваты" с 2017 по 2019 гг. был запрещен к показу в Украине, поскольку в нем снимались российские актеры из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В 2017 году в "черный список" был внесен актер Федор Добронравов, исполнитель главной роли Ивана Будько. 14 июня 2019 года актера убрали из списка несмотря на то, что Добронравов посещал оккупированный Россией Крым и поддерживал аннексию полуострова.

В 2021 году "Сватов" перевели на украинский язык после языкового закона в Украине, принятого 16 июля 2021 года. Российские росСМИ тут же начали трубить о "недовольстве" украинцев. Спустя время "Сваты" снова заговорили на русском, из-за чего в соцсетях начал разгораться скандал. Позже сериал был показан на российском пропагандистском канале "Россия 1".