"Сваты" заговорили на украинском (видео)

Русскоязычный сериал "Сваты" перевели на украинский язык после языкового закона в Украине, принятого 16 июля 2021 года.

Об этом в среду, 21 июля, сообщает телеканал "1+1".

Решение о переводе на украинский приняли из-за того, что 16 июля вступили в силу новые нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в частности изменения в законе о телевидении и радиовещании. Согласно ним, все фильмы, концерты и шоу, где говорят по-русски, теперь нужно дублировать на украинском языке.

Зрители бурно отреагировали на перевод сериала в соцсетях. При этом большинство выразивших свое мнение считает, что это было не очень хорошей идеей.

Как следствие, на сайте телеканала появилось много негативных отзывов.