"Сваты" заговорили на украинском (видео)

Русскоязычный сериал "Сваты" перевели на украинский язык после языкового закона в Украине, принятого 16 июля 2021 года.
Об этом в среду, 21 июля, сообщает телеканал "1+1".
Решение о переводе на украинский приняли из-за того, что 16 июля вступили в силу новые нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в частности изменения в законе о телевидении и радиовещании. Согласно ним, все фильмы, концерты и шоу, где говорят по-русски, теперь нужно дублировать на украинском языке.
Зрители бурно отреагировали на перевод сериала в соцсетях. При этом большинство выразивших свое мнение считает, что это было не очень хорошей идеей.
Как следствие, на сайте телеканала появилось много негативных отзывов.
"Я ожидала всего, но чтоб "Сватов" перевели на украинский, это уже через край, кто эту чушь будет смотреть?" — написала одна из зрителей.
"Это действительно ужас, как так можно испортить хороший сериал <…> будем искать на просторах интернета на языке оригинала", - пишет один из комментаторов.
"Пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех", — отметил другой.
Как сообщалось, с 2017 года показ сериала "Сваты" в Украине вообще был запрещен из-за того, что один из российских актеров сериала, Федор Добронравов, незаконно посещал оккупированный Крым и поддержал его аннексию Россией.
Вместе с тем, в 2019 году суд отклонил жалобу СБУ и Госкино о запрете сериала "Сваты" в Украине.
В том же году суд разрешил Добронравову въезд в Украину после запрета двумя годами ранее.