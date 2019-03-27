Суд разрешил въезд в Украину российскому актеру Добронравову

Новости Украины: Окружной админсуд Киева отменил запрет СБУ на въезд в Украину российскому актеру Добронравову.

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск студии "1+1" и ООО "Киноквартал" и отменил запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.

Как сообщает пресс-служба суда, в частности, признаны противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда в Украину гражданину РФ Ф.Добронравову. Соответствующее постановление СБУ также признано противоправным и отменено.

Кроме того, суд признал противоправными действия спецслужбы относительно обращения в Министерство культуры Украины о внесении Ф.Добронравова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, признал противоправным и отменил данный приказ Минкультуры и приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино в части аннулирования государственных свидетельств на право распространения и демонстрации определенных фильмов.

При принятии решения суд проанализировал содержание справки, подготовленной СБУ и на основании которой приняты и другие обжалуемые решения, и установил, что она была составлена с нарушением нормативных требований и при отсутствии надлежащих обоснований.

"Поэтому все остальные решения, принятые ответчиками на основании указанной справки, судом признаны необоснованными, а потому признаны противоправными и отменены соответствующее постановление СБУ, приказ Министерства культуры Украины и приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино в части аннулирования государственных свидетельств на право распространения и демонстрации определенных фильмов при его (Ф.Добронравове – ред.) участии", - подытожила пресс-служба.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты", в котором снимался Ф.Добронравов (сериал снимался в Украине, его транслировал телеканал "1+1").

Ранее СБУ приняла решение о запрете въезда на три года российскому артисту Ф.Добронравову, который публично поддерживает аннексию Крыма и посещал оккупированный полуостров.