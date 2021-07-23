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"Сваты" снова заговорили на русском языке: в Украине разгорается нешуточный скандал

"Сваты" снова заговорили на русском языке: в Украине разгорается нешуточный скандал
11:09 Сегодня Телеграф

Сериал "Сваты", который перевели на украинский язык после вступления в силу языкового закона в Украине, снова вышел на русском языке. От перевода отказались телеканалы "Интер", "Украина", а также "1+1".

Об этом на своей странице в Facebook написали политолог Андрей Смолий и нардеп Николай Княжицкий (фракция партии "Евросолидарность").

Так, Смолий призвал Нацсовет по вопросам телерадиовещания обратить внимание на эту ситуацию.

"Седьмой день подряд продолжаются массовые нарушения "Закона о языке" по ряду телеканалов. Неделю мы плюем в лицо и говорим, что это Божья роса. По закону все сериалы и фильмы должны быть на 100 % украинском языке. Но нет. Два телеканала "Украина" и "Интер" решили откровенно нарушить закон и продолжают показывать нам сериалы по-Москве", - написал он.

В тоже время Княжицкий выразил убеждение, что нарушение закона о языке является хамским вызовом каждому украинцу.

"Вчера сериал "Сваты"′ вышел на украинском языке. Но сегодня опять на русском. Кто мог их наказать? Ух ты! Национальный совет! Закон нарушается! Те, кто вещает и те, кто этого не замечает. В нормальном состоянии так быть не может. Это не просто неуважение к закону. Это грубое испытание каждому украинцу", - отметил он.

Как сообщал "Телеграф", с 16 июля вступил в силу новые нормы Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

С 2017 года показ сериала "Сваты" в Украине вообще был запрещен из-за того, что один из российских актеров сериала, Федор Добронравов, незаконно посещал оккупированный Крым и поддержал его аннексию Россией.

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Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
Просмотры: 509

Все по теме:

Кино, Языковой закон, Сериал, Закон о языке, Новости Украины, Сваты, Сериал "Сваты".
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