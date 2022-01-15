"Зовсім інша": зірка "Сватів" змінила імідж та зачарувала фанатів (фото)

Новий рік 47-річна Олеся Железняк розпочала з оновлення свого стилю

Російська актриса серіалу "Свати", який показали як на українському, так і на російському телебаченні, Олеся Железняк дуже змінилася за останній місяць. Новий 2022 рік почався для артистки з ефектного перетворення.

Для тих глядачів, кому полюбилася Железняк, виконавицю ролі Лариси Буханкіної буде складно впізнати у новому амплуа – акторка стала неймовірно чарівною.

Днями відома актриса опублікувала в Інстаграмі низку фото, на яких постала з гарним та акуратним макіяжем. Такий образ не залишив її шанувальників байдужими.

Актриса серіалу "Свати" змінила імідж

"Леді досконалість", "Яка красуня чарівна", "Зовсім інша", "Олеся, дуже Вам іде цей стиль", — пишуть у коментарях підписники 47-річної актриси.

Що відомо про Олесю Железняк

Олеся Железняк — російська актриса театру, кіно та дубляжу. Українському глядачу найбільш відома за ролями Галі Копилової у серіалі "Моя прекрасна няня" та Лариси Буханкіної у "Сватах".

Одружена з російським актором Спартаком Сумченко ("Бальзаківський вік, або Всі чоловіки сво…", "Дикуни"). Подружжя виховує чотирьох дітей.

Олеся Железняк із чоловіком Спартаком Сумченко

Скандали, пов’язані із серіалом "Свати"

Нагадаємо, що популярний серіал "Свати" з 2017 до 2019 роки був заборонений до показу в Україні, оскільки у ньому знімалися російські актори зі списку осіб, які загрожують національній безпеці України. У 2017 році до "чорного списку" було внесено актора Федора Добронравова, виконавця головної ролі Івана Будько. 14 червня 2019 року актора прибрали зі списку попри те, що Добронравов відвідував окупований Росією Крим і підтримував анексію півострова.

У 2021 році "Сватов" переклали українською мовою після мовного закону в Україні, прийнятого 16 липня 2021 року. Російські росЗМІ відразу почали трубити про "невдоволення" українців. Згодом "Свати" знову заговорили російською, через що в соцмережах почав спалахувати скандал. Пізніше серіал було показано на російському пропагандистському каналі "Росія 1".