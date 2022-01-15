Мартиросян, який "доживає своє життя" похвалився посвіжілим зовнішнім виглядом: "Посміхайтеся частіше!" (фото)

Після чуток про проблеми зі здоров’ям російський гуморист показав своє нове фото

Останнім часом 47-річний Гарік Мартиросян все частіше опиняється в центрі бурхливих обговорень, і виною тому негативні висловлювання російського шоумена про своїх колег — колишній учасник Comedy Club не підтримав стендапера Ідрака Мірзалізаде, якого за жарт про росіян вислали з Росії. Передбачається, що через цю незручну ситуацію Мартиросян на довгий час зник із соцмереж, а його останній пост раніше був датований 31 грудня.

За останні пару днів російський комік став активнішим в Інстаграмі. У сторіс чоловік розмістив фото, на якому він зображений усміхненим і з посвіжілим зовнішнім виглядом.

На наступному кадрі Мартиросян бажає своїм шанувальникам хороших вихідних.

"Усміхайтеся частіше! Все буде", — підписав гуморист відео, на якому намалював усміхнену пику на снігу.

Гарік Мартиросян намалював смайлик і побажав фанам гарних вихідних

За кілька днів до цього Гарік Мартиросян опублікував спільне фото з відомими російськими митцями: актором Ігорем Угольниковим, продюсером і телеведучим Олександром Акоповим і композитором Левоном Оганезовим. Цікаво, що коментарі до цього фото закриті.

Що відбувається з Гаріком Мартиросяном

Російський гуморист останніми місяцями помітно погладшав і залишився без волосся. Чутки про проблеми зі здоров’ям Гаріка Мартиросяна поповзли після слів іншого російського коміка Сашка Малого, який назвав екс-учасника Comedy Club тим, "що доживає своє життя".

У мережі нещодавно з’явилося фото Мартиросяна зі своїм лікарем, пише "КП". Стверджується, що чоловік звернувся за допомогою до експерта, який спеціалізується на лікуванні гриж міжхребцевих без операцій.

Гарік Мартиросян був помічений у лікарні

Нещодавно в інтерв’ю Мартиросян зізнався, на скільки кілограмів погладшав після святкових застіль. У тій самій розмові з телеведучим Володимиром Марконі гумористові передбачили майбутнє — прогнози виявилися дуже кумедними.