Поправився: Мартиросян, що "доживає своє життя", розкрив свою вагу після новорічних свят

Російський комік жартує та виглядає цілком здоровим

У росЗМІ активно обговорюють стан здоров’я відомого коміка та екс-учасника Comedy Club Гаріка Мартиросяна. Чоловіка називають таким, що"доживає своє життя", хоча в соцмережах артиста та його дружини Жанни Левіної жодних натяків на хворобу Мартіросяна немає, а його несподіване "полисіння" пов’язують із дружньою суперечкою.

Зараз гуморист не активний у мережі. В Інстаграмі чоловік довгий час не викладає постів, а останній із них датується 31 грудня.

Буквально днями Гарік Мартиросян дав інтерв’ю на VK Fest Онлайн-2022, де зізнався ведучому Володимиру Марконі, на скільки погладшав після новорічних свят.

"Чесно? Два кілограми. Два з половиною. Важив 89, зараз 91,5. У всьому винні еклери", — пожартував комік.

Що відомо про стан Гаріка Мартиросяна

Раніше в мережі з’явилися чутки про те, що Мартиросян має проблеми зі здоров’ям. Це сталося після скандалу з іншим коміком Ідраком Мірзалізаде, якого раніше звинуватили у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі через жарти про росіян і заборонили йому в’їзд до Росії. Зараз Мірзалізаде знаходиться в Україні. Мартиросяну в цій ситуації дісталося за те, що він не заступився за Мірзалізаде. Через це комік Сашко Малий заявив, що Мартиросян "доживає своє життя".