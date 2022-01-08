Укр

Поправился: "доживающий свою жизнь Мартиросян" раскрыл свой вес после новогодних праздников

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Комик дал интервью юмористу Владимиру Маркони Новость обновлена 08 января 2022, 16:49
Комик дал интервью юмористу Владимиру Маркони

Российский комик шутит и выглядит вполне здоровым

В росСМИ активно обсуждают состояние здоровья известного комика и экс-участника Comedy Club Гарика Мартиросяна. Мужчину называют "доживающим свою жизнь", хотя в соцсетях артиста и его жены Жанны Левиной никаких намеков на болезнь Мартиросяна нет, а его неожиданное "полысение" связывают с дружеским спором.

Сейчас юморист не активничает в сети. В Инстаграме мужчина долгое время не выкладывает постов, а последний из них датируется 31 декабря.

Буквально на днях Гарик Мартиросян дал интервью на VK Fest Онлайн-2022, где признался ведущему Владимиру Маркони, на сколько поправился после новогодних праздников.

"Честно? Два килограмма. Два с половиной. Весил 89, сейчас 91,5. Во всем виноваты эклеры", — пошутил комик.

Что известно о состоянии Гарика Мартиросяна

Ранее в сети появились слухи о том, что Мартиросян имеет проблемы со здоровьем. Это произошло после скандала с другим комиком Идраком Мирзализаде, которого ранее обвинили в разжигании межнациональной вражды из-за шутки про русских и запретили ему въезд в Россию. Сейчас Мирзализаде находится в Украине. Мартиросяну в данной ситуации досталось за то, что он не вступился за Мирзализаде. Из-за этого комик Саша Малой заявил, что Мартиросян "доживает свою жизнь".

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