"Он живет в Украине": запрещенный в России комик рассказал, кто устроил ему травлю

Комик не назвал фамилию, но рассказал, что этот человек россиянин.

Белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде, которого ранее обвинили в разжигании межнациональной вражды из-за шутки про русских и запретили ему въезд в Россию, признался, что его преследовали и угрожали из-за того, что за его голову было назначено вознаграждение.

Об этом комик рассказал в интервью Дмитрию Гордону. Также Мирзализаде добавил, что он лично знает того, кто "заказал" его. Идрак признается, что сначала за его голову обещали 18,5 тыс. грн, а после эта сумма поднялась к 35 тыс. грн.

"Я даже знаю, кто это сделал. Я даже с этим человеком общался" — рассказал комик, отмечая, что этот человек россиянин, но живет он в Украине.

Называть имя Мирзализаде не стал, лишь добавив, что раньше он довольно приятно общался с этим человеком, но "делать рекламу" ему он не хочет.

Скандал вокруг Идрака Мирзализаде: в чем суть

В марте 2021 года, выступая на YouTube-шоу "Разгоны", Мирзализаде рассказал монолог о сложностях, с которыми сталкиваются лица неславянской внешности при поиске жилья в России. И в нескольких шутках из его выступления российские правоохранители заметил ксенофобские высказывания, за что комик был арестован на 10 суток, а после ему был запрещен въезд в РФ пожизненно.

В июне на Мирзализаде было совершено нападение в Москве, во время которого нападавшие избили его "за русских".

Кто такой Идрак Мирзализаде

Идрак Мирзализаде — популярный в России комик. Участник проектов StandUp на ТНТ и "Стендап Paramount Comedy". Участник YouTube-проектов Stand-up Club #1. Со своим стендапом выступал на известном шоу "Вечерний Ургант".

Ранее "Телеграф" сообщал об инциденте, произошедшем с украинским журналистом Дмитрием Гордоном — его не пустили в Грузию. После чего Гордон назвал это международным скандалом и связал его с Михаилом Саакашвили.