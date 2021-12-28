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"Він живе в Україні": заборонений у Росії комік розповів, хто влаштував йому цькування

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Ідрак Мірзалізаде – популярний комік. Новина оновлена 28 грудня 2021, 19:45
Ідрак Мірзалізаде – популярний комік.

Комік не назвав прізвище, але розповів, що цей чоловік росіянин.

Білоруський стендап-комік Ідрак Мірзалізаде, якого раніше звинуватили у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі через жарти про росіян і заборонили йому в’їзд до Росії, зізнався, що його переслідували та погрожували через те, що за його голову було призначено винагороду.

Про це комік розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону. Також Мірзалізаде додав, що він особисто знає того, хто "замовив" його. Ідрак зізнається, що спочатку за його голову обіцяли 18,5 тис. грн., а після цього ця сума піднялася до 35 тис. грн.

"Я навіть знаю, хто це зробив. Я навіть із цією людиною спілкувався" — розповів комік, зазначаючи, що ця людина росіянин, але живе вона в Україні.

Називати ім’я Мірзалізаде не став, лише додавши, що раніше він досить приємно спілкувався з цією людиною, але "робити рекламу" йому не хоче.

Скандал навколо Ідрака Мірзалізаде: у чому суть

У березні 2021 року, виступаючи на YouTube-шоу "Розгони", Мірзалізаде розповів монолог про складнощі, з якими стикаються особи неслов’янської зовнішності під час пошуку житла у Росії. І в кількох жартах із його виступу російські правоохоронці помітив ксенофобські висловлювання, за що комік був заарештований на 10 діб, а після нього було заборонено в’їзд до РФ довічно.

У червні на Мірзалізаде було скоєно напад у Москві, під час якого нападники побили його "за росіян".

Хто такий Ідрак Мірзалізаде

Ідрак Мірзалізаде – популярний у Росії комік. Учасник проєктів StandUp на ТНТ та "Стендап Paramount Comedy". Учасник YouTube проєктів Stand-up Club #1. Зі своїм стендапом виступав на відомому шоу "Вечірній Ургант".

Раніше "Телеграф" повідомляв про інцидент, який стався з українським журналістом Дмитром Гордоном — його не пустили до Грузії. Після цього Гордон назвав це міжнародним скандалом і пов’язав його з Михайлом Саакашвілі.

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