Скандальну українську блогерку Лілію Багірову не пустили до Росії: у чому причина

Причиною депортації української блогерки з Росії став сюжет про Білорусь

Українську Instagram-блогерку Лілію Багірову не пустили на територію Росії та заборонили їй в’їзд до 2026 року за репортаж про протести у Білорусі. А влада останньої країни взагалі приписала блогеру кримінальну статтю

Про це дівчина розповіла на власній сторінці в Instagram.

За словами Багірової, до Москви вона вирушила у важливій справі, яка виправдовувала її візит туди. У РФ дівчина летіла через Стамбул і дорога забрала в неї близько 10-ї години.

Після прильоту в російський аеропорт "Внуково" українську блогерку затримали на 5 годин, після чого повідомили, що дівчина як журналіст знімала матеріал про протести в Республіці Білорусь і за це їй відмовили у в’їзді на територію РФ і заборонили відвідувати країну до 2026 року.

Також Лілія Багірова поскаржилася, що до неї ставилися як до "страшного злочинця", а Білорусь взагалі "повісила кримінальну статтю". Мало того, каже дівчина, її справою опікується особисто Комітет державної безпеки.

Лілію Багірову депортували з Росії за репортаж про Білорусь

Лілію Багірову депортували з Росії за репортаж про Білорусь

Лілію Багірову депортували з Росії за репортаж про Білорусь

До речі, відео під назвою "Марш свободи", яке зняла Багірова рік тому, набрало у Youtube 100 тисяч переглядів.

Додамо, що блогерку вже депортували з Росії, а під час посадки в літак у "Внуково" її супроводжували співробітники ФСБ.

Раніше "Телеграф" повідомляв про інцидент, який стався з українським журналістом Дмитром Гордоном — його не пустили до Грузії. Після цього Гордон назвав це міжнародним скандалом і пов’язав його з Михайлом Саакашвілі.