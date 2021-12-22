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Скандальную украинскую блогершу Лилию Багирову не пустили в Россию: в чем причина

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Блогера Лилию Багирову депортировали из РФ Новость обновлена 22 декабря 2021, 11:24
Блогера Лилию Багирову депортировали из РФ

Причиной депортации украинской блогерши из РФ стал сюжет о Беларуси

Украинскую Instagram-блогершу Лилию Багирову не пустили на территорию России и запретили ей въезд до 2026 года за репортаж о протестах в Беларуси. А власти последней страны вообще приписали блогеру уголовную статью

Об этом девушка рассказала на собственной странице в Instagram.

По словам Багировой, в Москву она отправилась по важному делу, которое оправдывало ее визит туда. В РФ девушка летела через Стамбул и дорога отняла у нее около 10 часов. 

По прилету в российский аэропорт "Внуково" украинскую блогершу задержали на 5 часов, по истечению которой сообщили, что девушка как журналист снимала материал о протестах в Республике Беларусь и за это ей отказали во въезде на территорию РФ и запретили посещать страну до 2026 года. 

Также Лилия Багирова пожаловалась, что к ней относились как к "страшному преступнику", а Беларусь вообще "повесила уголовную статью". Более того, говорит девушка, ее делом занимается лично Комитет государственной безопасности. 

Лилию Багирову депортировали из России за репортаж о Беларуси
Лилию Багирову депортировали из России за репортаж о Беларуси
Лилию Багирову депортировали из России за репортаж о Беларуси

К слову, видео под названием "Марш свободы", которое сняла Багирова, набрало в Youtube 100 тысяч просмотров. 

Добавим, что блогершу уже депортировали из России, а при посадке в самолет во "Внуково" ее сопровождали сотрудники ФСБ.

Ранее "Телеграф" сообщал об инциденте, произошедшем с украинским журналистом Дмитрием Гордоном — его не пустили в Грузию. После чего Гордон назвал это международным скандалом и связал его с Михаилом Саакашвили.

Теги:
#Украина #Протест #Россия #Беларусь #Депортация #Блогер
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