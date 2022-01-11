Дружина Мартиросяна, що "доживає", влаштувала "дикі" танці з подругами прямо на вулиці (відео)

Зараз дружина російського коміка, що оскандалився, відпочиває в ОАЕ

Після різких слів колишнього учасника Comedy Club Гаріка Мартиросяна, який негативно висловився про своїх колег, назвавши деяких з них коміками-"тварями", а також не підтримавши стендапера Ідрака Мірзалізаде, якого за жарт про росіян вислали з Росії, 47-річний гуморист зник з просторів соцмереж.

Днями Мартиросян, якого після скандальних слів назвали "тим, що доживає своє життя", виявив активність у коментарях до посту своєї дружини Жанни Левіної, надіславши їй милі "сердечка". Зараз жінка, яка є юристом, весело розважається у Дубаї з подругами. Без чоловіка Левіна відпочиває на території п’ятизіркового готелю в Дубаї Raffles The Palm Dubai, а також відвідує різноманітні заходи, у тому числі міжнародну виставку Expo 2020, яка проходить з 1 жовтня 2021 року по 31 березня 2022 року.

На тлі російського павільйону Жанна Левіна станцювала разом із приятельками.

Що з Гаріком Мартиросяном

У росЗМІ активно обговорюють стан здоров’я відомого коміка та екс-учасника Comedy Club Гаріка Мартиросяна. Хоча в соцмережах артиста та його дружини Жанни Левіної жодних натяків на хворобу Мартиросяна немає, а його несподіване "полисіння" пов’язують із дружнім спором. Нагнітали і заголовки росЗМІ, які писали, що Мартиросян "доживає своє життя".

Нещодавно в інтерв’ю Мартиросян зізнався, на скільки кілограмів погладшав після святкових застіль. Додамо, що гуморист звинуватив у всьому еклери. У тій самій розмові коміку передбачили майбутнє – прогнози вийшли дуже кумедними.