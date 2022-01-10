"Хочеш вилікуватися — кидай пити": опухлий Гарік Харламов повідомив про свою хворобу

Відомий комік зліг із високою температурою.

Поки користувачі мережі продовжують активно стежити за станом здоров’я Гаріка Мартиросяна, який "доживає своє життя", його колега — відомий російський гуморист Гарік Харламов серйозно захворів.

Про хворобу розповів сам комік, опублікувавши у себе на сторінці в Інстаграм досить гуморний пост, у якому повідомив, що ненадовго зник із соцмереж через свою хворобу. Проте точний діагноз він не назвав, лише натякнувши, що це або ангіна, або грип. Також у своєму пості гуморист поскаржився на Інстаграм, який "почав банити відоси на свій розсуд як хоче".

"Несподівано з’ясувалося, що крім ковіду, на планеті залишилися ангіна і грип" — написав Харламов.

Пізніше комік опублікував ще один жартівливий пост, у якому виконав "кавер" на пісню Валерія Меладзе "Се-ля-ві", наперед вибачившись перед оригінальним виконавцем, зазначивши, що його "виступ" не несе жодного сенсу, бо він співає з високою температурою.

10 січня на сторінці Гаріка Харламова з’явився новий пост щодо стану його здоров’я. В підписі до знімка, на якому видно, що артист лежить під крапельницею, він зазначив, що зараз температура у нього сильно піднялася до майже під 40 градусів.

У коментарях багато шанувальників бажають Харламову якнайшвидшого одужання та здоров’я, проте знайшлися й ті, хто дорікає коміку у надмірному вживанні алкоголю, і просто вказують на його недоліки.

Раніше "Телеграф" писав, що колезі Гаріка Харламова з "Comedy", актрисі Марії Кравченко довелося кардинально змінити імідж через серйозну хворобу. Артистка обстригла довге волосся через те, що воно почало сильно випадати після недуги.