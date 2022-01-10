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Мартиросян, що "доживає своє життя", раптово повернувся в Instagram і залишив зворушливе послання дружині

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Жанна Левіна опублікувала нове фото Новина оновлена 10 січня 2022, 10:43
Жанна Левіна опублікувала нове фото

Подружжя перебуває у шлюбі близько 25 років

Відомий російський комік та колишній учасник Comedy Club Гарік Мартиросян уперше після чуток про хворобу з’явився у мережі. Чоловік, якого колеги назвали "тим, що доживає своє життя", залишив милий коментар до свіжих світлин своєї дружини Жанни Левіної-Мартиросян.

На особистій сторінці в Інстаграмі жінка опублікувала кадри, на яких вона позує на тлі розкішної вілли, розташованої на території п’ятизіркового готелю в Дубаї Raffles The Palm Dubai, одна ніч у якому складає від 16 тисяч гривень, пише booking.com.

"Одяглася під колір клумби. Думала зараз на мене метелики злетяться. Помилилася! Злетілися бджоли. Якщо завтра не виставлю новий пост, значить моє обличчя не влізло в екран", — написала Мартиросян.

У коментарях її чоловік залишив три червоні сердечка. Варто зазначити, що до цього моменту Гарік Мартиросян не виявляв своєї активності в соціальній мережі. Його остання публікація в Інстаграмі датується 31 грудня.

Додамо, що подружжя перебуває у шлюбі з 1998 року, і виховує двох дітей: доньку Жасмін (2004) та сина Даніеля (2009). Сама Жанна Левіна – юрист.

Що відбувається з Гаріком Мартиросяном

В останній місяць шанувальники російського коміка помітили, що їхній улюбленець додав у вазі, а також залишився без волосся. Нагнітали і заголовки росЗМІ, які писали, що Мартиросян "доживає своє життя". Як з’ясувалося, в матеріалах йшлося зовсім не про здоров’я селебріті, а про те, що він не підтримав свого друга і колегу Ірака Мірзалізаде, якого спочатку заарештували, а потім і зовсім вислали з РФ за невдалий жарт про росіян і фекаліїв.

Нещодавно в інтерв’ю Мартиросян зізнався, на скільки кілограмів погладшав після святкових застіль. Додамо, що гуморист звинуватив у всьому еклери.

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