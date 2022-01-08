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Дружина Мартиросяна, що "доживає своє життя", полетіла від нього в Дубай

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Жанна Мартиросян дуже молодо виглядає Новина оновлена 08 січня 2022, 10:55
Жанна Мартиросян дуже молодо виглядає

Жанна Мартиросян насолоджується відпочинком та чудовою погодою в Дубаї.

Дружина Гаріка Мартиросяна, який "доживає своє життя", насолоджується своєю власною, поїхавши від чоловіка. Схоже, жодних серйозних проблем зі здоров’ям Мартиросян не має, адже його дружина Жанна із чистою совістю вирушила на відпочинок з подругою в теплий і сонячний Дубай.

Знімками з поїздки Жанна поділилася у своєму Інстаграмі.

Жінка разом із подругою сфотографувалася на тлі різних визначних пам’яток ОАЕ. При цьому Жанна вирішила потролити своїх фоловерів, вказавши, що поїхала до Геленджика.

"За традицією приїхала на кілька днів до Геленджика. Зустріла там мою хорошу подругу, яка зараз у Дубаї відпочиває. Чудово провели час на Байкалі. Тут роблять нереальний хумус!", — підписала знімки дружина Мартиросяна.

До речі, в коментарях жарт про Геленджик назвали несмішним і застарілим, але, схоже, це анітрохи не засмутило Жанну, яка в яскравому вбранні позувала на тлі затоки і посміхалася. При цьому Гарік Мартіросян, судячи з усього, залишився в Росії, оскільки на знімках коміка немає.

Що з Гаріком Мартиросяном

Раніше в мережі з’явилися чутки про те, що Мартиросян має проблеми зі здоров’ям. Це сталося після скандалу з іншим коміком Ідраком Мірзалізаде.

Мірзалізаде відзначився жартом про росіян і фекалі, через що його депортували з Росії. Мартиросяну в цій ситуації дісталося за те, що він не заступився за Мірзалізаде і не прокоментував цю ситуацію. Через це комік Сашко Малий заявив, що Мартиросян не хоче говорити на резонансні теми, оскільки вже "доживає своє життя".

Теги:
#Мартиросян #Комік #Гарік Мартиросян
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