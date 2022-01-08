Жена "доживающего свою жизнь Мартиросяна" улетела от него в Дубай

Жанна Мартиросян наслаждается отдыхом и прекрасной погодой в Дубае.

Жена "доживающего свою жизнь" Гарика Мартиросяна вовсю наслаждается своей собственной, уехав от мужа. Похоже, никаких серьезных проблем со здоровьем у Мартиросяна нет, ведь его жена Жанна с чистой совестью отправилась на отдых с подругой в теплый и солнечный Дубай.

Снимками из поездки Жанна поделилась в своем Инстаграм.

Женщина вместе с подругой сфотографировалась на фоне различных достопримечательностей ОАЭ. При этом Жанна решила потроллить своих фолловеров, указав, что поехала в Геленджик.

"По традиции приехала на несколько дней в Геленджик. Встретила там мою хорошую подругу, которая сейчас в Дубае отдыхает. Прекрасно провели время на Байкале. Здесь делают нереальный хумус!", — подписала снимки жена Мартиросяна.

К слову, в комментариях шутку о Гелленджике назвали несмешной и устаревшей, но, похоже, это нисколько не расстроила Жанну, которая в ярком наряде позировала на фоне залива и улыбалась. При этом Гарик Мартиросян, судя по всему, остался в России, поскольку на снимках комика нет.

Что с Гариком Мартиросяном

Ранее в сети появились слухи о том, что Мартиросян имеет проблемы со здоровьем. Это произошло после скандала с другим комиком Идраком Мирзализаде.

Мирзализаде отличился шуткой о россиянах и фекалиях, из-за чего его депортировали из России. Мартиросяну в данной ситуации досталось за то, что он не вступился за Мирзализаде и не прокомментировал данную ситуацию. Из-за этого комик Саша Малой заявил, что Мартиросян не хочет говорить на резонансные темы, поскольку уже "доживает свою жизнь".