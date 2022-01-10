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"Доживающий свою жизнь" Мартиросян внезапно вернулся в Instagram и оставил трогательное послание жене

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Жанна Левина опубликовала новое фото Новость обновлена 10 января 2022, 10:43
Жанна Левина опубликовала новое фото

Супруги находятся в браке около 25 лет

Известный российский комик и бывший участник Comedy Club Гарик Мартиросян впервые после слухов о болезни появился в сети. Мужчина, которого коллеги назвали "доживающим свою жизнь", оставил милый комментарий к свежим фото своей жены Жанны Левиной-Мартиросян.

На личной странице в Инстаграме женщина опубликовала кадры, на которых она позирует на фоне роскошной виллы, расположенного на территории пятизвездочного отеля в Дубае Raffles The Palm Dubai, одна ночь в котором составляет от 16 тысяч грн, пишет booking.com.

"Оделась под цвет клумбы. Думала сейчас на меня бабочки слетятся. Ошиблась! Слетелись пчёлы. Если завтра не выставлю новый пост, значит моё лицо не влезло в экран", — написала Мартиросян.

В комментариях ее муж оставил три красных сердечка. Стоить отметить, что до этого момента Гарик Мартиросян не проявлял свою активность в социальной сети. Его последняя публикация в Инстаграме датируется 31 декабря.

Добавим, что супруги находятся в браке с 1998 года, и воспитывают двоих детей: дочь Жасмин (2004) и сына Даниэля (2009). Сама Жанна Левина — юрист.

Что происходит с Гариком Мартиросяном

В последнее месяце поклонники российского комика заметили, что их любимчик прибавил в весе, а также остался без волос. Нагнетали и заголовки росСМИ, которые писали, что Мартиросян "доживает свою жизнь". Как выяснилось, в материалах речь шла вовсе не о здоровье селебрити, а о том, что он не поддержал своего друга и коллегу Ирака Мирзализаде, которого сначала арестовали, а затем и вовсе выслали из РФ за неудачную шутку о россиянах и фекалиях.

Недавно в интервью Мартиросян признался, на сколько килограммов поправился после праздничных застолий. Добавим, что юморист обвинил во всем эклеры.

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