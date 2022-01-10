"Хочешь вылечиться - бросай пить": опухший Гарик Харламов сообщил о своей болезни

Известный комик слег с высокой температурой.

Пока пользователи сети продолжают активно следить за состоянием здоровья "доживающим свою жизнь" Гариком Мартиросяном, его коллега — известный российский юморист Гарик Харламов серьезно заболел.

О болезни рассказал сам комик, опубликовав у себя на странице в Инстаграм достаточно юморной пост, в котором сообщил, что ненадолго пропал из соцсетей по причине своей болезни. Однако точный диагноз он не назвал, лишь намекнув, что это либо ангина, либо грипп. Также, в своем после юморист пожаловался на Инстаграм, который "начал банить видосы по своему усмотрению как хочет".

"Неожиданно выяснилось, что помимо ковида , на планете остались ангина и грипп" — написал Харламов в сети.

Позже комик опубликовал еще один шутливый пост, на котором исполнил "кавер" на песню Валерия Меладзе "Се-ля-ви", наперед извинившись перед оригинальным исполнителем, отметив, что его "выступление" не несет никакого смысла, так как он поет с высокой температурой.

10 января на странице Гарика Харламова появился новый пост о состоянии его здоровья. В подписи к снимку, на котором видно, что артист лежит под капельницей, он отметил, что сейчас температура у него сильно поднялась и уже почти под 40 градусов.

В комментариях многие поклонники желают Харламову скорейшего выздоровления и здоровья, однако нашлись и те, кто упрекает комика в чрезмерном употреблении алкоголя, и просто указывают на недостатки его фигуры.

Ранее "Телеграф" писал, что коллеге Гарика Харламова по "Comedy", актрисе Марии Кравченко пришлось кардинально сменить имидж из-за серьезной болезни. Артистка обстригла длинные волосы из-за того, что они начали сильно выпадать после недуга.