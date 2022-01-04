Укр

Звезда "Comedy Woman" осталась без волос из-за тяжелой болезни

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Мария остригла шикарные длинные волосы Новость обновлена 04 января 2022, 10:45
Мария остригла шикарные длинные волосы

Артистка впервые рассказала о болезни, из-за которой лишилась волос.

Звезда "Comedy Woman", российская актриса Мария Кравченко поразила своих поклонников резкой и кардинальной сменой имиджа. Артистка сделала себе очень короткую стрижку, хотя до этого постоянно у нее были длинные волосы.

В интервью изданию "7дней" Кравченко впервые призналась, что приняла такое решение не добровольно, не из-за роли в новом проекте, а из-за болезни. Мария перенесла коронавирус и стала "жертвой" необычной "побочки" — у нее начали выпадать волосы.

"Я просто потеряла процентов 60-70 волос после ковида" — признается актриса, добавляя, что уже начала лечение у трихолога.

Стоит отметить, что, чтобы полностью восстановиться, Марии нужно пройти долгий путь, поэтому Кравченко сначала хотела заказать себе парик, чтобы скрыть последствия ковида. Заказать "волосы" она решила из Америки, но ждать свою покупку ей пришлось бы очень долго, поэтому артистка решилась на короткую стрижку.

Мария Кравченко до болезни и стрижки
Мария Кравченко до болезни и стрижки
Мария Кравченко до болезни и стрижки
Мария Кравченко до болезни и стрижки
Мария Кравченко до болезни и стрижки
Мария Кравченко до болезни и стрижки
Мария Кравченко до болезни и стрижки
Мария Кравченко до болезни и стрижки
Мария Кравченко после кардинальной смены имиджа
Мария Кравченко после кардинальной смены имиджа
Мария Кравченко после кардинальной смены имиджа
Мария Кравченко после кардинальной смены имиджа
Мария Кравченко после кардинальной смены имиджа
Мария Кравченко после кардинальной смены имиджа

Мария Кравченко – российская актриса, которую широкая аудитория знает как "гопницу" из женского шоу Comedy Woman, и бывшая участница команд КВН "Сборная МИСиС", "Сборная малых народов" и "Свои секреты".

Ранее "Телеграф" писал, что болезнь известного украинского артиста Андрея Данилко, которого весь мир знает как Верку Сердючку, всполошила РФ. Откликнулась даже Примадонна Алла Борисовна Пугачева, которая написала Данилко в комментариях под его фото.

Теги:
#Актриса #Comedy Woman #Мария Кравченко
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